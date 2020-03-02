القبض على مشتبه بهم في اغتيال وكيل نيابة المجلد

التاريخ: 02-مارس-2020
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القت نيابة العامة بغرب كردفان بحسب السودانى القبض على عدد من المشتبه بهم في اغتيال وكيل نيابة المجلد محمد باشا يسن و تجرى معهم التحقيق و قتل باشا داخل سكنه في مدينة المجلد بإطلاق النار عليه الاسبوع الماضي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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