القبض على مشتبه بهم في اغتيال وكيل نيابة المجلد

التاريخ: 02-مارس-2020 فى : حوادث 3 مشاهدة Advertisements القت نيابة العامة بغرب كردفان بحسب السودانى القبض على عدد من المشتبه بهم في اغتيال وكيل نيابة المجلد محمد باشا يسن و تجرى معهم التحقيق و قتل باشا داخل سكنه في مدينة المجلد بإطلاق النار عليه الاسبوع الماضي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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