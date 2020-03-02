برقو : استدعينا 3 من لاعبي الخارج.. اعدنا اكرم الهادي.. واجزنا كل التصورات المقدمة

عقد الدكتور حسن محمد عبدالله برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعا ظهر الاثنين 2 مارس 2020م في مكتبه مع الجهازين الفني والاداري للمنتخب الوطني الاول، بحضور الدكتور حسن ابوجبل الامين العام للاتحاد، وكل الشق الاداري المتعلق باجراءات سفر المنتخب الى توغو لاقامة معسكر اعدادي ومواجهة منتخبها قبل الحلول بضيافة غانا في السابع والعشرين من الشهر الحالي، واوضح السلطان حسن برقو انهم في لجنة المنتخبات الوطنية اجازوا كل التصورات المرفوعة من جانب الجهاز الفني استعدادا للقاء غانا،

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حيث شملت تجمع اول بمباراة خارجية مع اسمرا، وتجمع ثاني لخمسة ايام في الخرطوم، ومعسكر خارجي بمباراة دولية ستقام مع توغو، وابان رئيس لجنة المنتخبات، انهم واستجابة لتوصية الجهاز الفني، فقد تم إعادة الكابتن أكرم الهادي سليم إلى كلية المنتخب، وكذلك تم التأكيد على استدعاء ثلاثة لاعبين من الخارج،

وذلك بحسب الموقع الرسمي للاتحاد السوداني لكرة القدم هم يس حامد، عمار طيفور، ومحمد عبدالرحمن، وسينضم ثلاثتهم إلى معسكر المنتخب في توغو .. وفي ختام حديثه قال برقو ان كل ما يلي سفر بعثة المنتخب الى توغو ومن ثم غانا تم اجازته والان موضع التنفيذ، املين التوفيق لصقور الجديان بمواجهتي غانا يومي 27 و 31 في اكرا والخرطوم .

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)