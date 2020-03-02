بلاغات إشانة سمعة ضد رئيس منظومة زيرو فساد

Advertisements

كشف رجل الأعمال محمد عثمان الكوارتي عن تدوين بلاغ اشانة سمعه لدى نيابة المعلوماتية ضد رئيس منظومة زيرو فساد نادر العبيد على خلفية اتهامات العبيد له بتورطه فى قضايا فساد مع والي ولاية شمال كردفان السابق أحمد هارون.

و وصف الكوارتي فى مؤتمر صحفي اليوم “الإثنين” بحسب الموقع الالكترونى للسودانى رئيس المنظمة( بالكذب) وأضاف أن ما قاله كذب وإفتراء وقال ان الاتهام كان مزاجيا دون أدلة، َوزاد ان مشكلتهم ليس مع نادر ولكن مع من يقف ورائه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)