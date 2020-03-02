استدعاء “الغربال”للمنتخب الوطنى

التاريخ: 02-مارس-2020 فى : رياضة 5 مشاهدة استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بحسب صحيفة مصادر لاعب المريخ السابق، والمحترف في الدوري الجزائري محمد عبد الرحمن “الغربال”. Advertisements ويخوض المنتخب الوطني في السابع والعشرين من مارس الحالي مباراة مهمة أمام نظيره الغاني، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون 2021م. وخاطب الاتحاد السوداني للكرة نادي أهلي بوعريج عبر الاتحاد الجزائري من أجل انضمام “الغربال” الي التجمع الثاني للمنتخب المحدد له الأسبوع المقبل، وخوض التجربة الاعدادية الثانية أمام المنتخب التوغولي في العشرين من مارس الحالي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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