مدير المخابرات المصري بالخرطوم

التاريخ: 02-مارس-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة علمت صحيفة (مصادر)، أن مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، أجرى بالخرطوم مباحثات مع الأجهزة الأمنية بالسودان. وقال مصدر مسؤول، إن زيارة مدير المخابرات المصرية للسودان تأتي في إطار جولة تشمل ليبيا والمغرب والجزائر وتونس، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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