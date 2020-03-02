تقرير مليونية ” رد الجميل” نهاية الاسبوع

التاريخ: 02-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة قال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح ان النائب العام قدم تقرير اولى لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول احداث مليونية ” رد الجميل” Advertisements و كشف فيصل في تعميم صحفي بحسب السودانى عن ان اللجنة استمعت لكل الشهود بمافيهم قيادات وضباط الشرطة بموقع الأحداث وعدد من الشهود من الأشخاص المصابين، وحصلت على كل التقارير الطبية من وكيل وزارة الصحه ونقابة الأطباء, مؤكدا ان التقرير النهائي سيكون في نهاية الاسبوع الجاري الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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