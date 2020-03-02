مسؤول : تزايد مُخيف لأعداد أطفال التوحد بالخرطوم

كشف رئيس جمعية “قيد لا تمل” للتوحد، د. محمد عبد السلام نورين، عن تزايد أعداد أطفال التوحد بولاية الخرطوم، في وقت طالبت اختصاصي طب الأطفال في بريطانيا د. سعاد إدريس صالح بنشر ثقافة التعامل مع “أطفال التوحد” في المجتمع.

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وقالت د. سعاد، في ندوة “الاضطرابات النمائية لدى الأطفال”، التي نظمتها كلية البيان للعلوم والتكنلوجيا، اليوم “الإثنين”، بحسب صحيفة مصادر بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور انتصار صغيرون، إن الكثير من النوابغ المذكورين في التاريخ القديم كانوا من أطفال التوحد، وأضافت:”هذا ما يطمئن الناس أن أطفال التوحد بإمكانهم أن يتميزوا في المجتمع، بعد تنمية مهاراتهم”، وشددت على ضرورة معاملة أطفال التوحد بطريقة “خاصة جداً”، ومعرفة “ما يحبون ويكرهون”.

من جانبه، قال رئيس جمعية “قيد لا تمل” للتوحد، د. محمد عبد السلام نورين، إن أعداد أطفال التوحد في تزايد بطريقة مُخيفة، وكشف عن تنفيذ الجمعية لجلسات تأهيلية لحوالي (2) ألف من أطفال التوحد بولاية الخرطوم، مطالباً بنشر ثقافة التوحد، بغية التعامل مع الأطفال بشكل أفضل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)