تشيع مهيب لجنازة نجم مريخ الفاشر العيساوى بالمنصورة

شيعت اليوم بمدينة المنصورة المصرية، بحسب موقع الكورة الرياضى جنازة الراحل محمد هيثم العيسوى، لاعب المريخ الفاشر السوداني بعد وصوله جثمانه فجر اليوم إلى مصر رفقة ممثلين اثنين عن المريخ الفاشر ونادي المريخ.

وكان الراحل محمد العيسوى، قد توفي نهار يوم أمس الأول السبت،إثر مضاعفات سقوطه من الطابق الرابع للنجاة من حريق شب بفندق في العاصمة الخرطوم، كانت تقيم فيه بعثة فريقه المريخ الفاشر.

وبحسب أحمد التجاني الأمين العام لنادي المريخ الفاشر، واتصاله بالوفد السوداني الذي رافق الجثمان، والذي ضم أحمد حسب الله، نائب رئيس مجلس إدارة المريخ الفاشر، وعضو مجلس إدارة نادي المريخ أم درمان عمر محمد عبد الله، فإن أسرة اللاعب الراحل وأهله تقبلوا برضاء تام قضاء الله وقدره.

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وأضاف التجاني : “تم تشييع الفقيد محمد العيسوي، بعد الصلاة عليه بأحد مساجد مدينة المنصورة، وقد شهد تشييعه ودفنه، عدد لا يقل عن 2000 شخص، ترحموا على روحه ودعوه بالرحمة وحسن الثواب”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

وأضاف: “اكتشفنا أن الفجيعة كانت كبيرة، بعد أن اُبلِغنا من قبل الوفد السوداني المرافق لجثمان العيسوي، أنه كان الابن الوحيد لوالديه، واللذان تقبلا وفاته بصبر شديد وإيمان تام بالقضاء والقدر”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )