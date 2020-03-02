عاجل.. حميدتى يدعو أطراف مفاوضات السلام السودانية إلى سرعة التوصل لاتفاق سلام

الإثنين 2 مارس 2020

دعا الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، أطراف مفاوضات السلام السودانية إلى تسريع الخطى للتوصل لاتفاق سلام، يسهم فى إزالة حالة الجمود التى تعانى منها السودان، واستقبل سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، حميدتى بحضور عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، فى جوبا اليوم الاثنين، حيث وقف على موقف سير تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بدولة جنوب السودان. وأوضح النائب الاول لرئيس مجلس السيادة السوداني، فى تصريح صحفى عقب اللقاء، أنه حضر لجوبا لمتابعة مسيرة السلام فى السودان، وفى دولة جنوب السودان، لارتباط المسارين ببعضهما. وقال، إنه ظل يتابع عن كثب سير مفاوضات السلام بين وفد الحكومة والحركات المسلحة، لافتا إلى أن الكثير من استحقاقات الفترة الانتقالية فى انتظار توقيع اتفاق سلام بين الأطراف السودانية، مثل قضية تعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي. ودعا الجميع، إلى تجاوز الصغائر وتقديم التنازلات من أجل الشعب الذى ينتظر السلام. وبشأن الموقف تجاه سير سلام جنوب السودان، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة أن الأوضاع فى هذا الشأن تسير بصورة طيبة. من جانبه، قال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، فى تصريح صحفي، إن لقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى مع الرئيس سلفاكير، يأتى فى إطار التشاور حول قضايا السلام فى البلدين، مضيفا أن الرئيس سلفاكير قدم لنائب رئيس مجلس السيادة شكر حكومة وشعب جنوب السودان لما قدمه لتحقيق السلام فى جنوب السودان ومتابعته المستمرة لملف تنفيذ اتفاق السلام. وأضاف أن الفريق أول محمد حمدان دقلو جاء لمراجعة ملف تشكيل حكومة جنوب السودان بحكم مسئوليته المباشرة عنه، مشيدا بما حققه من إنجاز كبير فى ملف السلام فى دولة جنوب السودان.

