شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تتاهب شركة سينمائية عالمية لاطلاق فيلم يحمل اسم الاندية الابطال والتي يتم التركيز فيها بشكل كبير علي تفاعلات الجماهير في المدرجات واشار مصدر موثوق ان الشركة المعنية حصلت علي اكثر من مقطع فيديو،لالتراس الهلال حيث تقوم فكرة الفليم علي تفاعلات الجماهير في المباريات الكبيرة الي ذلك تقوم ذات الشركة،باطلاق اول فيلم من الدوري السعودي حيث تتواجد هذه الايام بالمملكة العربية السعودية وقامت بتصوير مدرج نادي الاتحاد جده بعد فوز الفريق علي نظيرة الاهلي بخماسية. المادة السابقة وقفة إحتجاجية تطالب باقالة محافظ البنك المركزي المقالة القادمة وزير الصناعة والتجارة يلتقي وفد البنك الدولي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على التفاصيل ..(التراس ) الهلال في فيلم سينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.