الدولار يصل 113 جنيهاً في السوق الموازية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في تطور مفاجيء وصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني الى 113 جنيهاً في السوق الموازية بالخرطوم .وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ البلاد.

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