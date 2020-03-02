سعوديون فعلوا بطفلٍ يمني ما لا يتصوّره عقل بعد محاولة اغتصابه!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشر الإعلامي اليمني البارز أنيس منصور مقطع فيديو صادم، لطفل يمني تعرض لاعتداء وحشي من قِبَل سعوديين في مدينة جدة.

وقال “منصور” إنّ سعوديين حاولوا اغتصاب الطفل اليمني، وأقدموا على حرق جسده بمادة كاوية.

وأوضح الإعلامي اليمني أنّ السعوديين لم يكتفوا بذلك، وسجلّوا للطفل اليمني فيديو يجبروه فيه على الإعتراف بمحاولة اغتصاب ابنهم، تحت التعذيب.

وذكر “منصور” أنّ الطفل اليمنيّ حالياً ما بين الحياة والموت، داعياً لإنقاذه.

وعبّر مغردون عن غضبهم مما حدث للطفل اليمني، ودعوا لمحاسبة الفاعلين . المادة السابقة الأمم المتحدة: يجب على تركيا تحمل مسؤولية جرائم مسلحي المعارضة في سوريا المقالة القادمة تقرير خطير يكشف تفاصيل الجبهة التي تقودها مصر لمواجهة تركيا

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