محمد الشيخ مدني يكشف أسباب استقالته من رئاسة المريخ

التاريخ: 02-مارس-2020
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نفى رئيس المريخ السابق، محمد الشيخ مدني ما تردّد بشأن الدوافع التي أدّت إلى استقالته من منصبه في الفترة السابقة بسبب شبهة تواطؤ في مباراة ناديه أمام المريخ الفاشر.
وقال محمد الشيخ في تعميمٍ صحفي بحسب السودانى إنّه لم يستقل من منصبه بسبب الإدعاءات التي أشارت إلى ذلك.
وتابع” أؤكّد أنّ هذا الإدعاء لا صحة له على الإطلاق، فأنا تقدّمت باستقالتي احتجاجًا على نتائج المباريات خارج الملعب”.
وأكمل”اتخذت هذا القرار لأنّ لجان الاتحاد العام لكرة القدم رفضت الاستجابة لتعديل البرمجة لصالح عدالة المنافسة”.
وأوضح مدني في سياق توضيحه أنّه كان يتوجّب على اتحاد كرة القدم إقامة مباراتي الأبيض والفاشر في توقيتٍ واحد.
وأكمل” لم تكن هناك عدالة في توقيت المباريات بجانب اختيار حكام بعينهم لإدارة الجولات.
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