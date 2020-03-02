(عمره 133 عاما ) اكتمال ترميم وتأهيل متحف ( بيت الخليفة )

وقف وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح بحسب سونا على ترميم وصيانة وتأهيل متحف بيت الخليفة بأمدرمان والترتيبات الجارية لافتتاحه أمام الجمهور في أواخر شهر مارس الجاري

وقالت نعمات محمد الحسن مدير متحف بيت الخليفة إنه قد تمت صيانة المتحف وترميمه بمفهوم جديد مشيرة إلى أنه قد مضى 133عاما منذ إنشاء بيت الخليفة الذي أصبح مزارا ثقافيا وتاريخيا يقف شاهدا على تاريخ الثورة المهدية وفترة الإنجليز مناشدة المهتمين والسياح وأي مواطن لديه قطع أثرية متعلقة بهذه الحقبة إيداعها بالمتحف باعتباره الحاضن للثقافة السودانية.

وقالت إن صيانة متحف بيت الخليفة تأتي ضمن مشروع لتأهيل عدد من المتاحف الوطنية وتشمل متحف بيت الخليفة بأمدرمان، ومتحف شيكان بالأبيض ومتحف دارفور بنيالا وذلك بتمويل من صندوق حماية التراث بالمجلس الثقافي البريطاني وبشراكة مع القسم الرقمي بوزارة الثقافة والإعلام.وأشارت إلى أن المتاحف تأخذ الأهمية لحمايتها للتراث الثقافي والترويج له.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)