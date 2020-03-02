التاريخ: 02-مارس-2020
3 مشاهدة
قال نائب رئيس لجنة ازالة التمكين محمد الفكي سليمان انه ستتم مراجعة كشف الدبلوماسيين الذين تمت اقالتهم من الخارجية امس الاول
و نوه في احدى مجموعات “الواتساب” بحسب السودانى الى انهم لن يخجلوا من مراجعة اي قرار خاطئ, الا انه استدرك قائلا ان الامر لا ينفى ان الكشف شمل عتاة الذين عينوا بواسطة التمكين مشيرا الى انه تواصل مع احد الدبلوماسيين لاعادته للخدمة بعد ان شملته الاقالة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الفكي: لن نخجل من مراجعة اي قرار خاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.