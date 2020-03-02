الفكي: لن نخجل من مراجعة اي قرار خاطئ

قال نائب رئيس لجنة ازالة التمكين محمد الفكي سليمان انه ستتم مراجعة كشف الدبلوماسيين الذين تمت اقالتهم من الخارجية امس الاول

Advertisements

و نوه في احدى مجموعات “الواتساب” بحسب السودانى الى انهم لن يخجلوا من مراجعة اي قرار خاطئ, الا انه استدرك قائلا ان الامر لا ينفى ان الكشف شمل عتاة الذين عينوا بواسطة التمكين مشيرا الى انه تواصل مع احد الدبلوماسيين لاعادته للخدمة بعد ان شملته الاقالة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)