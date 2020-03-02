شاهد بالصور : مجلس السيادة يصدر قراراً بتكوين لجنة عليا لتطوير الرياضة وتأهيل ملاعب كرة القدم

التاريخ: 02-مارس-2020 فى : رياضة 19 مشاهدة أصدر مجلس السيادة برئاسة الفريق اول عبد الفتاح البرهان قراراً بتكوين لجنة عليا لتطوير الرياضة وتأهيل ملاعب كرة القدم برئاسة الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي النائب الاول لرئيس مجلس السيادة وولاء البوشي وزير الشباب والرياضة رئيساً مناوباً والبروف كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم رئيساً مناوباً . Advertisements وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد السوداني على “فيسبوك” تم تعين ولاة الولايات اعضاء ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية عضواً ومقرراً وعضوية اللواء “م” عامر عبد الرحمن نائب رئيس اتحاد الكرة والبروف محمد جلال والمهندس الفاتح باني والدكتور حسن ابوجبل ورئيس اتحاد كرة القدم بالخرطوم ورئيس نادي الهلال وشخصيات رياضية بينهم 3 من الكوارتة هم محمد الياس محجوب رئيس نادي المريخ الأسبق ومحمد حمزة الكوارتي نائب رئيس نادي الهلال الاسبق وجمال احمد عمر نائب رئيس اتحاد الخرطوم بالإضافة لكل من طه علي البشير ومامون النفيدي واللواء “محمد” تاج السر محمد بخيت. الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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