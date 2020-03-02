اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حي العرب يشكو الهلال

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 02-مارس-2020

6 مشاهدة

حي العرب يشكو الهلال

قال عمر طه مدير الكرة بنادي حي العرب بحسب اليوم التالى أن ناديه قدّم شكوى رسمية ظهر اليوم الاثنين لاتحاد الكرة، طاعناً في عدم قانونية مشاركة لاعب الهلال عبدالله منصور، مبيناً أن اللاعب من مواليد 1998م،

Advertisements

 

مشيراً إلى أن كل المستندات بحوزتهم، ونبّه إلى أن الشكوى التي تقدّم بها شبيهة بالشكوى التي تقدم بها النادي ضد المريخ في عدم قانونية مشاركة لاعبه أحمد عبد المنعم طبنجة.وخسر السوكرتا أمام الهلال أمس الأحد بهدف أطهر الطاهر.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حي العرب يشكو الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا