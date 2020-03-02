حي العرب يشكو الهلال

التاريخ: 02-مارس-2020
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قال عمر طه مدير الكرة بنادي حي العرب بحسب اليوم التالى أن ناديه قدّم شكوى رسمية ظهر اليوم الاثنين لاتحاد الكرة، طاعناً في عدم قانونية مشاركة لاعب الهلال عبدالله منصور، مبيناً أن اللاعب من مواليد 1998م،
مشيراً إلى أن كل المستندات بحوزتهم، ونبّه إلى أن الشكوى التي تقدّم بها شبيهة بالشكوى التي تقدم بها النادي ضد المريخ في عدم قانونية مشاركة لاعبه أحمد عبد المنعم طبنجة.وخسر السوكرتا أمام الهلال أمس الأحد بهدف أطهر الطاهر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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