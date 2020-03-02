رشيد سعيد: أتلقى راتباً واحداً كوكيل للإعلام ولم أعين بـ(الخارجية)

شدد رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الإعلام، بحسب اليوم التالى على عدم صحة تلقيه مرتبات من عدة جهات. وأكد أنه يتلقى مرتباً واحداً كوكيل أول لوزارة الإعلام. وأكد سعيد، في تعميم صحفي أمس (الأحد)، أنه ليس عضواً في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو،

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ودعا لمراجعة قرار تشكيل اللجنة. وقال “شاركت فقط في مؤتمرها الصحفي الخاص بقراراتها بشأن صحف وأجهزة إعلامية بحكم موقعي كوكيل أول لوزارة الإعلام”، وأوضح أن عضوية لجنة النظر في قضايا المفصولين تضم عدداً من وكلاء الوزارات بحكم مواقعهم، وأن وجوده فيها بحكم موقعه كوكيل لوزارة الإعلام.

وأشار إلى أن اللجنة تلقت حوالي (40) ألف استمارة، وباشرت عملها في إعادة المفصولين وتسوية أوضاعهم، ووزارة الخارجية واحدة من عشرات الوحدات التي تمت معالجة قضية المفصولين منها. ونوه إلى أنه تمت إعادته للخارجية وليس تعيينه كما هو متداول ضمن عشرة مفصولين من الخارجية وعدة آلاف من المفصولين الآخرين من وزارات ووحدات حكومية ومصارف ومؤسسات وشركات قطاع عام.

وأوضح أنه فصل من الخارجية في 1989م بموجب قرار من مجلس الوزراء، وأشار لنضال المفصولين للعودة لمواقعهم المهنية والوظيفية، واعتبر عودته مثل غيره من المفصولين رد اعتبار مطلوب، وقال سعيد “هالة بابكر النور وقبل أن تكون زوجتي هي مواطنة سودانية التحقت بوزارة الخارجية في العام 1986 أي قبل التحاقي أنا بالوزارة بعامين وقبل زواجنا بأكثر من 6 أعوام وفصلت من الوزارة قبل زواجنا بأكثر من عام وتمت إعادتها كمفصولة سياسياً وتعسفيًا”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)