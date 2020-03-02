منظمات طبية تحتال على المواطنين

وجهت الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بحسب السودانى المواطنين بعدم الاستجابه للايام العلاجية المفتوحه ومخيمات العيون المجانيه التي تنظمها بعض المنظمات بالاحياء مالم يتم التأكد من حصولها على تصريح رسمي من إدارة صحة العين بالوزارة .

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وكشفت مدير إدارة صحة العين بالوزارة د.عبير السر محمد عن تلقي إدارتها لبلاغات من عدد من المواطنين شكوا فيها من وقوعهم ضحايا لمنظمات وهميه تقوم باحالتهم للمستشفيات لإستلام النظارات وإجراء عمليات بعد أن تتحصل على مبالغ مالية منهم .

وناشدت د.عبير اللجان بالاحياء بضرورة التأكد من هذه المنظمات ومراجعة تصاديقها .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )