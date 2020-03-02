التاريخ: 02-مارس-2020
62 مشاهدة
نفذ موظفو بنك العمال الوطني وقفة احتجاجية بحسب صحيفة السودانى طالبوا فيها باقاله محافظ بنك السودان المركزي لما أسموه تنصله من مسؤوليته تجاه البنك بتعين رئيس مجلس إدارة للبنك ومدير عام بعد إقالتهما من قبل لجنة التفكيك وإزالة التمكين.
ووصف ممثل المجلس المركزي لتجمع المصرفيين السودانيين هيثم عبد الله لجنة التفكيك وإزالة التمكين بالمعرقلة للقطاع المصرفي
وكشف عن فساد بالمصارف برغم من عمل لجنة التفكيك.
واشار الي تراجع العمل المصرفي بنسبة٣٠٪ ببنك العمال والاسره والثروة الحيوانية إلى جانب بعض البنوك الأخرى
وشدد عبدالله على تعديل الهيكل الراتبي وأجازة ميزانية بنك العمال لمجابهة الظروف الاقتصادية الراهنه لافتا لوجود فجوة كبيرة بين المرتبات والسوق
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية تطالب باقالة محافظ البنك المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.