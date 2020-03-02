وقفة احتجاجية تطالب باقالة محافظ البنك المركزي

نفذ موظفو بنك العمال الوطني وقفة احتجاجية بحسب صحيفة السودانى طالبوا فيها باقاله محافظ بنك السودان المركزي لما أسموه تنصله من مسؤوليته تجاه البنك بتعين رئيس مجلس إدارة للبنك ومدير عام بعد إقالتهما من قبل لجنة التفكيك وإزالة التمكين.

ووصف ممثل المجلس المركزي لتجمع المصرفيين السودانيين هيثم عبد الله لجنة التفكيك وإزالة التمكين بالمعرقلة للقطاع المصرفي

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وكشف عن فساد بالمصارف برغم من عمل لجنة التفكيك.

واشار الي تراجع العمل المصرفي بنسبة٣٠٪ ببنك العمال والاسره والثروة الحيوانية إلى جانب بعض البنوك الأخرى

وشدد عبدالله على تعديل الهيكل الراتبي وأجازة ميزانية بنك العمال لمجابهة الظروف الاقتصادية الراهنه لافتا لوجود فجوة كبيرة بين المرتبات والسوق

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)