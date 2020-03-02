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الإثنين 2 مارس 2020
كتب
محمد أمين
تلقى وزير المالية، ابراهيم البدوي، تقريرا من وزارة البنى التحتية بشأن تمويل وتأهيل شبكة الطرق القومية والجسور بشراكة القطاعين العام والخاص. وأمن اجتماع قطاع التنمية الاقتصادي الذي رأسه الوزير اليوم (الاثنين) على ضرورة إعطاء أولوية لتنفيذ مشاريع الطرق المرتبطة بتحقيق السلام. وأشار الاجتماع إلى أن تنفيذ هذه المشروعات ستسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية بالبلاد، باعتبارها من أهم أولويات الفترة الانتقالية. وشدد القطاع على اهمية ضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع ضرورة وجود الضمانات التي تؤكد مقدرة الشركاء على التمويل. ودعا إلى الإشراف والمتابعة اللصيقة على مشروعات الطرق والجسور مع إحكام التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وزارة البنى التحتية تقدم خطة لتأهيل الطرق والجسور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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