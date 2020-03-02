رئيس الوزراء يصل كسلا في زيارة تستغرق يوما واحد

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الإثنين 2 مارس 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
وصل رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، اليوم (الاثنين) إلى ولاية كسلا في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، يرافقه وزير الصحة د.أكرم علي التوم والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق ركن جمال الدين عبدالمجيد.
ويدشن رئيس الوزراء، عدد من المشاريع الخدمية والتنموية وسيشهد التوقيع على اتفاق الصلح بين قبيلتي البني عامر والنوبة.
ويقف حمدوك والوفد المرافق له من الوزراء، على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الولاية، ويتفقد بعض المرافق الصحية.
ومن المقرر ان يرأس حمدوك اجتماع الحكومة واجتماع اللجنة الأمنية لولاية كسلا.
واستبق الزيارة وفد المقدمة الذي يضم وزير الحكم الاتحادي د.يوسف آدم الضي، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،نصرالدين مفرح، ووزيرة الشباب والرياضة،ولاء البوشي.
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