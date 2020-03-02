الأمم المتحدة: يجب على تركيا تحمل مسؤولية جرائم مسلحي المعارضة في سوريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن عضو لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، هاني مجالي، اليوم الاثنين، أن تركيا يجب أن تتحمل مسؤولية الجرائم، التي ارتكبت في سوريا من قبل المجموعات، التي دربتها وسلحتها أنقرة.

جنيف – سبوتنيك وقال مجالي، في مؤتمر صحفي، “نعتقد أن تركيا يجب، أن تكون على الأقل مسؤولة عن انتهاكاتهم (المسلحين)”.

ولم تتمكن اللجنة من العثور على أدلة تثبت أن المسلحين تصرفوا بناء على معلومات أو بأمر مباشر من تركيا، لكنه يعتقد، أن أنقرة يجب أن تتحمل بعض المسؤولية عن أعمالهم في سوريا.

وجاء في تقرير اللجنة “تعتقد اللجنة، أن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد، بأن مسلحي الجيش الوطني السوري (التابع للمعارضة)، قد ارتكبوا جرائم حرب – قتل ونهب- ما زاد من انتهاك الحق في الملكية الخاصة، وإذا ثبت، أن أفراد أي جماعة مسلحة يعملون تحت قيادة وإشراف فعليين من القوات التركية، فيمكن أن تترتب على هذه الانتهاكات مسؤولية جنائية لهؤلاء القادة، الذين عرفوا أو كان ينبغي، أن يكونوا على علم بالجرائم، أو لم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والعقلانية من أجل منع حدوثها”.