“مذكرة تفاهم مع تركيا”… أمير قطر يصدر 4 مراسيم هامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، 4 مراسيم.

أصدر أمير قطر مرسوما بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 15/11/2017، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما أصدر اليوم المرسوم رقم (6) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 16/12/2018، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور.

وأصدر أمير قطر، اليوم الاثنين، المرسوم رقم (7) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاق بين حكومة دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بشأن إنشاء وتمويل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 29/10/2019، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور.

كما أصدر اليوم المرسوم رقم (8) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية اليونان، بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة أو الخاصة سارية المفعول، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2/5/2019، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور.