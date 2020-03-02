جونسون: نتخذ كل الاستعدادات الممكنة لمكافحة فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن البلاد بحاجة إلى استعداد لمكافحة فيروس كورونا الجديد لكي لا ينتشر أكثر.

وأضاف جونسون “أعتقد أنه من المهم للغاية التأكيد أن هذه مشكلة من المرجح أن تصبح أكثر تأثيرا بالنسبة لهذا البلد، خلال الأيام والأسابيع القادمة”.

وتابع “سنبذل كل الاستعدادات الممكنة لهذا الفيروس، وهذه الدولة مستعدة بشكل جيد للغاية”، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وكانت السلطات الصحية البريطانية قد أعلنت، أمس الأحد، إن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 35.

وقال كريس ويتي، كبير الأطباء في بريطانيا، في بيان على تويتر، إن ثلاثة ممن أثبتت الفحوص إصابتهم كانوا على اتصال وثيق بحالة إصابة معروفة.

وجاء ستة آخرون إلى البلاد من إيطاليا في الآونة الأخيرة وجاء إليها اثنان آخران من إيران. ولم يسافر أحد المصابين إلى وجهة ذات صلة وتتحرى السلطات كيفية إصابته بالعدوى.