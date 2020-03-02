الخارجية الإيرانية تكشف الحل الوحيد لحل الأزمة بين سوريا وتركيا في مدينة إدلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت ​وزارة الخارجية الإيرانية​، اليوم الاثنين، أن ​طهران​ ترى أن مسار ​أستانا​ هو الأقوى لحل الوضع في إدلب.

قال المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ عباس موسوي: “نسعى لخفض التوتر في إدلب عبر عقد اجتماع ثلاثي لدول مسار أستانا في طهران”، حسب وكالة “إرنا”.

وأشار إلى أن اجتماع أستانا الثلاثي في طهران يجب أن يعقد في أقرب وقت ممكن، منوها بأن “طهران أبلغت أنقرة بقلقها من الأوضاع في إدلب وبأن الحل يكمن في وقف إطلاق النار وعقد اجتماع للدول الضامنة”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تؤمن بالحلول السياسية لإنهاء الأزمة في إدلب، قائلا: “أجرينا اتصالات لعقد اجتماع إيراني تركي سوري، وآخر إيراني تركي روسي، ونواصل اتصالاتنا حتى تحقيق النتائج المرجوة”.

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين للجيش السوري في مدينة إدلب، بجانب تدمير طائرة مسيرة تركية في نفس المدينة بواسطة الدفاعات الجوية السورية.