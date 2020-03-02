حميدتي يصل جوبا لرئاسة وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام

وصل الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان إلى جوبا -اليوم /الاثنين- لرئاسة وفد الحكومة لمفاوضات السلام مع الحركات المسلحة.



وذكر مجلس السيادة السوداني -في بيان له- أنه كان في استقبال دقلو في مطار جوبا توت قلواك مستشار الشئون الأمنية لرئيس جنوب السودان وعدد من أعضاء حكومة الجنوب ومحمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام والسفير عادل إبراهيم مصطفى سفير السودان في جوبا.

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