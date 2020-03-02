ورشة الترتيبات الأمنية بجوبا.. من يشارك فيها وما هدفها؟ 

الإثنين 2 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

انطلقت اليوم الإثنين بجوبا ورشة الترتيبات الأمنية الخاصة بمسار دارفور، بمشاركة خبراء عسكريين من السودان وجنوب السودان ودولة النيجر .



وقال رئيس فريق الوساطة، توت قلواك، فى تصريح صحفى، إن الورشة التى ستستمر لمدة يومين، ستخرج بتوصيات سيتم رفعها لفريق الوساطة لمناقشتها ضمن ورقة الترتيبات الامنية.

وأضاف إن الورشة ستستفيد من تجارب الترتيبات الأمنية السابقة.

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وأشار توت إلى أن الورشة ستمهد الطريق إلى التوصل لاتفاق حول بند الترتيبات الأمنية بشأن مسار دارفور والذى وصفه بالبند الصعب.

في غضون ذلك وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق محمد حمدان دلقو "حميدتي" إلى جوبا ليرأس وفد المفاوضات الحكومي في المفاوضات التي ستطلق اليومين المقبلين.

وفي السياق أعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، عن تفاهمات مع الحركات المسلحة لاشراكها في مؤسسات السلطة الانتقالية.

ونقلت صحيفة (الشرق الاوسط) عن قيادي بارز بقوى (التغيير) عن اتفاق لمنح الحركات المسلحة نسبة 30% في مجالس السيادة والوزراء والتشريعي.