تنافس محموم لشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقع باحث اقتصادي معروف مزيد من تصاعد الدولار خلال الأيام القادمة، وكشف عن تنافس محموم من الجميع الآن للحصول على الدولارات المتاحة. وقال الباحث الاقتصادي د. هيثم فتحي فى تصريح لـ (الانتباهة اون لاين): (أتوقع تصاعد الدولار خلال الأيام القادمة مع عدم وجود كوابح من قبل الحكومة وعدم قدرتها للسيطرة على سوق العملات). وأوضح أن هذا الارتفاع مرتبط بالطلب على السيولة، وقال: (إذا أراد أي شخص الحصول على عملات دولارية يتم اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على مثل هذه العملة الصعبة، حيث يتنافس الجميع الآن للحصول على الدولارات المتاحة). وأضاف: (حينما يزداد الطلب على الدولار، يزداد سعره نتيجة لتنافس الجميع على الكمية المحدودة من المعروض منه. وبناءً عليه ترغب الحكومة الآن إلى سيولة لاستيراد منتجاتها بدفع سعر مرتفع للغاية من أجل الحصول على الكمية المتاحة من الدولار في السوق السوداء).