خبير إقتصادي: فرض سعر تجاري للمشتقات البترولية سياسة فاشلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال شوقي عزمي، الخبير الاقتصادي، إن قرار وزير الطاقة والتعدين بفرض سعر تجاري للمشتقات البترولية سياسة مجربة أثبتت فشلها. مؤكداً أن هذه خطوة نحو رفع الدعم والذي لم تقره موازنة الدولة للعام 2020م. وتساءل شوقي، في تصريح صحفي، من أعطى الحق لوزير الطاقة لإعلان السعر التجاري للوقود؟ مبيناً أن قرار رفع الدعم من عدمه أمر يخص الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء والذي يمثل البرلمان في غياب المجلس التشريعي. وأشار إلى أن الاجتماع المشترك كان قد أقر الإبقاء على الدعم. وزاد قائلاً” ليس لأي جهة الحق في إعلان السعر التجاري ما لم يوافق عليه الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء”. ونبه الخبير الاقتصادي إلى أن السوق سيشهد ارتفاعا كبيراً في الأسعار في المرحلة القادمة الأمر الذي قد يؤدي الي دخول الاقتصاد السوداني مرحلة الكساد إذا ما استمرت هذه السياسة المتبعة في التطبيق. وأشار إلى أن النظام البائد لجأ إلى خلق أزمات في الوقود والغاز وبعدها يتم الإعلان عن أسعار جديدة ثم وفرة في السلع بغرض امتصاص غضب المواطن مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية تنتهج نفس هذا النهج. ولوح شوقي بأن هناك أجيالاً جديدة ثائرة لن تنطلي عليها هذه الأمور في ظل حكومة ثورة ديسمبر المجيدة وشعارها (حرية سلام وعداله ).
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