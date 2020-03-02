اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

القبض على متهم بحوزته مسروقات باكثر من (6) مليارات جنيه

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 02-مارس-2020

23 مشاهدة

القبض على متهم بحوزته مسروقات باكثر من (6) مليارات جنيه

تمكنت مباحث فرعية كرري من القبض على متهم تمكن من سرقة عدد “3” باور كهرباء كبير سعة “250” فولت وعدد “2” ماكينة صينية وعدد “1” ماكينة المانية، قدرت قيمتها باكثر من “6” مليارات جنيه، وذلك بالثورة الحارة “15”، تم اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المتهم.

 

Advertisements

 

 

كما تم القبض على متهم آخر بحسب صحيفة آخر لحظة، وبحوزته عدد ” 2″ انبوبة غاز وبالتحري معه اقر بسرقتها من منطقة الحتانة، حيث تم احضار غسالة “10” كليو اتضح انها معروضات بلاغ آخر تحت المادة “174” ق.ج. بقسم الحتانة، في ذات الاتجاه تمكنت شعبة مباحث قسم السلام جنوب بامبدة، من القبض على المتهم وبحوزته مولد كهربائي ماركة جولدنق مدون بشأنه بلاغ تحت المادة “174” من القانون الجنائي بقسم السلام جنوب، حيث بلغت قيمة المسروقات “25000) جنيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على متهم بحوزته مسروقات باكثر من (6) مليارات جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا