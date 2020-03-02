القبض على متهم بحوزته مسروقات باكثر من (6) مليارات جنيه

التاريخ: 02-مارس-2020
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تمكنت مباحث فرعية كرري من القبض على متهم تمكن من سرقة عدد “3” باور كهرباء كبير سعة “250” فولت وعدد “2” ماكينة صينية وعدد “1” ماكينة المانية، قدرت قيمتها باكثر من “6” مليارات جنيه، وذلك بالثورة الحارة “15”، تم اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المتهم.
كما تم القبض على متهم آخر بحسب صحيفة آخر لحظة، وبحوزته عدد ” 2″ انبوبة غاز وبالتحري معه اقر بسرقتها من منطقة الحتانة، حيث تم احضار غسالة “10” كليو اتضح انها معروضات بلاغ آخر تحت المادة “174” ق.ج. بقسم الحتانة، في ذات الاتجاه تمكنت شعبة مباحث قسم السلام جنوب بامبدة، من القبض على المتهم وبحوزته مولد كهربائي ماركة جولدنق مدون بشأنه بلاغ تحت المادة “174” من القانون الجنائي بقسم السلام جنوب، حيث بلغت قيمة المسروقات “25000) جنيه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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