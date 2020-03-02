الاستئناف تؤيد حبس تاجر قتل آخر بسبب أخذه أموالاً بالقوة

أيدت محكمة الاستئناف دائرة ولاية الجزيرة الحكم الصادر من محكمة الموضوع بتوقيع عقوبة السجن ثلاث سنوات ودفع الدية الكاملة لذوي المجني عليه، على خلفية قتل تاجر لآخر بسوق المناقل على إثر خلاف دار بينهما بسبب إصرار الضحية أخذ مبلغ من المتهم أثناء حراسته محل بائعة شاي.

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وكان المتهم بحسب صحيفة المجهر، رفض منح الضحية أي مال في ظل غيابها، الأمر الذي دفع الضحية إلى الإصرار على أخذ المال، حيث سحب عصاه وانهال بها على المتهم، فحاول الأخير حماية نفسه، فسدد طعنة قاتلة للضحية، وفور وقوع الحادث تم توقيف المتهم وتقديمه للمحاكمة، تم تعديل الاتهام من القتل العمد إلى القتل شبه الخطأ بسبب استفادة المتهم من المعركة المفاجئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)