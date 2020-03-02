إحباط محاولة تهريب (8) براميل بنزين إلى دولة مجاورة

التاريخ: 02-مارس-2020
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نجحت شرطة محلية نهربة عطبرة في توقيف سائق عربة بحوزته (8) براميل بنزين مهربة إلى إحدى دول الجوار في القرية (65) الشبيك بمحلية نهر عطبرة التابعة لولاية كسلا بشرق السودان.
وبحسب صحيفة المجهر، فإن الشرطة بقيادة الملازم محمد أبكر، كانت قد اشتبهت في سائق العربة وعلى الفور تم اقتياده إلى مخفر الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهته وفق قانون الطوارئ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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