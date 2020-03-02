حملات مكثفة لشرطة أمبدة والقبض على متفلتين

التاريخ: 02-مارس-2020 فى : حوادث 11 مشاهدة نفذت شرطة محلية امبدة، المكونة من مباحث رئاسة شرطة محلية ومباحث آلية مكافحة المجموعات المتفلتة حملات مكثفة استهدفت كل دائرة اختصاص المحلية. Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم خلال الحملة، تمشيط شوارع حارات ومربعات المحلية اظهاراً للقوة بكل اماكن تجمعات معتادي الاجرام، واسفرت الحملة عن القبض على عدد “11” متهماً دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد المتعلقة بالازعاج العام والسكر وترويج المخدرات والتعاطي والاتجار بالخمور البلدية، وذلك باقسام شرطة أمبدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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