الشرطة: تضمين مواد بمخاطر المخدرات في منهج المرحلة الثانوية

التاريخ: 02-مارس-2020
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قال مدير الإدارة العامة للمخدرات اللواء عنان حامد في ختام مسابقات أضرار المخدرات لطلاب المرحلة الثانوية بالتنسيق مع وزارة التربية بولاية الخرطوم، أن المخدرات خطر داهم يهدد الطلاب، وأكد أن إدارته تسعى لمحاربة المخدرات بكافة الطرق في مناطق زراعتها من خلال تسيير الحملات الراتبة ومن خلال التوعية عبر المدارس.
وأوضح “عنان” بحسب صحيفة المجهر، أن إدارته استهدفت طلاب المدارس وبصرتهم بمخاطر المخدرات وأن الطلاب أبدوا تجاوباً كبيراً حيث شارك في التوعية نحو (71682) طالباً من خلال الرسم والشعر والإنشاد.
وقطع “عنان” بأن الأول من مارس من كل عام هو موعد للاحتفال للقضاء على المخدرات، وأبدى حامد سعادته بتضمين مواد بمخاطر المخدرات في منهج المرحلة الثانوية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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