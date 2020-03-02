ورشة لمناقشة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور بمشاركة خبراء عسكريين في جوبا

الإثنين 2 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

انطلقت صباح اليوم الاثنين في جوبا، ورشة الترتيبات الأمنية الخاصة بمسار دارفور، بمشاركة خبراء عسكرين من السودان وجنوب السودان ودولة النيجر.



وقال رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان في مفاوضات السلام السودانية توت قلواك، في تصريح صحفي، إن الورشة، التي تستمر لمدة يومين، ستخرج بتوصيات سيتم رفعها لفريق الوساطة لمناقشتها ضمن ورقة الترتيبات الأمنية، مضيفا أن الورشة ستستفيد من تجارب الترتيبات الأمنية السابقة.

وأوضح أن الورشة ستمهد الطريق إلى التوصل لاتفاق حول بند الترتيبات الأمنية، بشأن مسار دارفور، والذى وصفه ب" البند الصعب".