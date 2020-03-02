الثروة الحيوانية تتوقّع (50) مليون دولار شهرياً من حصائل صادر الماشية

الخليج 365 :

كشف مُصدِّر الماشية بشير أحمد العشي، عن ارتفاع أسعار المواشي السودانية بأسواق السعودية من (600) إلى (1500) ريال للرأس الواحد تُعَادِل (42) ألف جنيه، فيما أشار وزير الثروة الحيوانية د. علم الدين عبد الله لإمكانية الحُصُول على (50) مليون دولار شهرياً من حصائل صادر الماشية.

وَكَشَفَ الوزير، خلال تدشين حَقن وتطعيم ماشية الصادر للسعودية أمس، عن تلقِّي طلب من المملكة لتصدير (130) ألف رأس من الضأن نهاية مارس الحالي، وفقاً للاشتراطات التي تَمّ التّوافُق عليها مع السعودية، واعتبر استئناف الصّادر للسعودية فاتحة خير، وأوضح أنّ حَصيلة الصادر في 2018م مليارا دولار، منها (900) مليون من صادر الثروة الحيوانية، وهذا يعني أنّ مُتوسِّط حَصَائل الصّادر يُمكن أن تصل شهرياً لـ(50) مليون دولار، ورأي أنّها إذا وجدت الدعم يُمكنها إخراج السودان من الأزمة الاقتصادية، وأشار المُصدِّر بشير أحمد العشي لارتفاع تكلفة الشحن والبواخر إلى (8) دولارات للرأس، وأقرّ بتعرُّضهم لخسائر فادحة من رُجُوع البواخر لارتفاع تكلفتي علف المواشي والعَمَالة ونُفُوق (30%) من الماشية.