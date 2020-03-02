إرتفاع اسعار الذهب اليوم الأثنين

الخليج 365 :

ارتفع الذهب أكثر من واحد % اليوم الاثنين منتعشا من تراجع حاد عم المعادن النفيسة في الجلسة السابقة وسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف اثر فيروس كورونا سريع الانتشار.

وبحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1,2 % إلى 1603,99 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2,5% لتسجل 1605,20 دولار.

هوى الذهب أكثر من 4,5% يوم الجمعة مع انضمام المعادن النفيسة إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق المال، حيث عمد المستثمرون إلى تسييل المراكز لتلبية طلبات التغطية في أصول أخرى.

وقال ستيفن إينس محلل السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنهم سيخفضون أسعار الفائدة وهذا شيء عظيم للذهب بداهة.

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كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال إنه في حين مازال الاقتصاد الأمريكي قويا فإن فيروس كورونا مبعث خطر آخذ بالتطور وأن البنك المركزي متأهب للتحرك إذا اقتضت الضرورة.

تُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحملة المعدن الأصفر غير المدر للعائد.

وارتفعت المعادن الأخرى أيضا عقب خسائر يوم الجمعة ليصعد البلاديوم 1,9 % في المعاملات الفورية إلى 2642,44 دولار للأوقية بعد أن فقد ما يصل إلى 13% يوم الجمعة في أكبر تراجعاته بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ الأزمة المالية في 2008.

لكن مكاسب البلاديوم والبلاتين ستكون مؤقتة على الأرجح نظرا لمخاطر ضعف الطلب من صناعات مثل السيارات بسبب وباء كورونا، حسبما ذكر أجاي كيديا المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي.

وزاد البلاتين 1,7% إلى 878,48 دولار في حين ارتفعت الفضة 2,1 % مسجلة 17,01 دولار بعد أن هبط كلا المعدنين إلى أدنى مستوياته في نحو ستة أشهر خلال الجلسة السابقة.