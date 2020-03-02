شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
في مشهد يتسم بالمروءة والتكاتف والتوادد، أدهش سودانيون على مواقع التواصل الإجتماعي، الرأي العام بمسارعتهم بالتبرعات لتغطية علاج ” مُسِنة” سودانية تعاني من ورم غطى معظم وجهها، وتسبب في حجب النظر، بحسب ما علمت “السوداني الإلكترونية”
وساهم في العلاج أعداد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بداخل السودان وخارجه، عبر التحويلات كما رعته إحدى الشركات ومنظمة خيرية سودانيتين، ليصل المبلغ في أيام معدودة إلى “مليار ونصف” جنيه سوداني.
وتابعت “السوداني الإلكترونية” كاميرا “الزول” بمطار الخرطوم اليوم الأحد، التي نقلت وداع الحاجة “بتول” لرحلة العلاج في الهند، وسط مشاعر الفرح التي غمرتها مع ذويها والشباب الذين تجمهروا حولها في سعادة لوداعها.
كانت هذه تفاصيل خبر سودانيون على منصات التواصل يجمعون مليار ونصف لعلاج مُسِنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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