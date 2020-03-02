الخليج 365 :
اكدت دائرة الكرة بالهلال ان موفق لاعبها دفع الله منصور سليم وان الشكوي التي اعلن عنها نادي حي العرب مساء امس لا تخلو ان تكون زبعة فارغة وكشف خالد النقر في تصريحات صحفيه اليوم ان الهلال لا يمكن ان يقع
في مثل هذه الاخطاء مطالبا جماهير الهلال بعدم القلق وقدم حي العرب شهادة ميلاد ورقم وطني لللاعب، أوضحت أنه من مواليد العام ١٩٩٩ ومسجل في كشف الهلال بمواليد العام ٢٠٠٢.
وقال سكرتير نادي حي العرب النور باشري “شكوانا سليمة وهي نفس شكوى طبنجة لاعب المريخ”، وأضاف “قدمنا مستندات أصلية وننتظر منحنا سته نقاط من مباراتي القمة”.
كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق لمجلس الهلال حول شكوي حي العرب بورتسودان امس الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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