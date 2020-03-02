المحكمة الفيدرالية تعلق قرار منح المريخ لقب ٢٠١٨م

الخليج 365 : علقت المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا قرار محكمة كأس في القضية رقم( ٥٩٨٢/CAS/A/2018) والقاضي بمنح نادي المريخ نقاط مباراته أمام مريخ الفاشر في مسابقة الدوري الممتاز ٢٠١٨ وذلك بسبب الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السوداني لكرة القدم ضد قرار محكمة كأس وكانت (سودانا فوق) قد أشارت،بالأمس الي أن شداد يعكف في صياغة استئناف ضد هذا القرار وبموجب هذا القرار لن يقوم اتحاد الكرة السوداني بتتويج المريخ بلقب ٢٠١٨ حتي تبت المحكمة الفيدرالية في الأمر.

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