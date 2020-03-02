مؤتمر المانحين يضع شروط لدعم السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دَفَعت مجموعة المانحين الدوليين، بأربعة مَطالب للحكومة السودانية من أجل قيام مؤتمر المانحين الدوليين الذي ينعقد يونيو المُقبل.

وقالت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية، إن مجموعة المانحين الدوليين اشترطت على الحكومة السودانية مزيداً من الشفافية في الإنفاق العام والعسكري وخُطة للإصلاح الاقتصادي، ورفع دعم الوقود الذي تُقدّر تكلفته بنحو (3.5) مليار دولار في السنة.

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وقال دبلوماسي غربي حسب الصحيفة “هذه مُشكلة للمانحين، إذا لم يفعلوا شيئاً بشأن دعم الوقود، فلن يحصلوا على أيِّ دعم أو أموالٍ بهذه البساطة”، وأضاف بأنّ الإعلان عن نظام تسعير من مُستويين في بعض محطات الوقود اعتباراً من منتصف فبراير لم يكن كافياً.

وكشفت الصحيفة، عن اجتماعات عديدة عقدها المانحون المُحتملون من الغرب والخليج أفضت لتأجيل موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي لأصدقاء السودان من أبريل إلى يونيو لمنح الحكومة الانتقالية مزيداً من الوقت لتحقيق المَطالب المُدرجة، ومن ثَمّ تقديم تعهُّدات بتدفُّق المُساعدات الاقتصادية للبلاد.

وأوضحت الصحيفة، أنّ مجموعة المانحين تشعر بقلقٍ مُتزايدٍ من خطر الانهيار الاقتصادي، كونه يؤدِّي لتأجيج الصراع السياسي الذي يُعرِّض الديمقراطية للخطر، وألمحت إلى وعودٍ تلقّتها من واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب دُون تحديد سقفٍ زمني