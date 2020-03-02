بحث الفرص الاستثمارية في أفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استعرض المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أمس ، محاور اللقاء التحضيري (للمؤتمر الاستثماري التجاري في البحيرات الكُبرى الأفريقية)، لتسليط الضوء ، على أبرز الفُرص الاستثمارية والتجارية بمنطقة البحيرات .

وقال مدير عام (المصرف) سيدي ولد التاه، في تصريح صحفي، ان اللقاء الذي انعقد بدبي، شكل منصةً مثالية للمُستثمرين، ومؤسسات القطاع الخاص بالإمارات ودول الشرق الأوسط، لاستكشاف المجالات التي يمكنُ للقطاع الخاص الاستثمار فيها، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة، مؤكدا ان المصرف يواصل التزامه المطلق بدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في منطقة البحيرات الكُبرى ، منوها إلى ان المؤتمر سينعقد في مارس الجاري.

وقال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد المزروعي، إن الهيئة تدعم مؤسسة المصرف العربي، لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في دول البحيرات الكبرى الأفريقية، وذلك في عدة مجالات من بينها الجانب التنموي ، فيما يتعلق بصغار المنتجين والفلاحين باعتبارهم يشكلون النسبة الأكبر، في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والقطاع الزراعي خاصة.

يشار الى أن المؤتمر سيُعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي، ويشكلُ مؤتمراً عالمياً مخصصاً لحشد استثمارات القطاع الخاص، تحت شعار (التجارة والاستثمار العابر للحدود كمحفزٍ للتكامُل الإقليمي) ، ومن المتوقع أن يستقطب ما يزيد عن 700 مشاركٍ من الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية والتنموية، وأبرز اللاعبين الدوليين في الميدان الاستثماري.