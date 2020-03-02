ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بنصر عريض على برشلونة

الخليج 365 :

حقق ريال مدريد الأسباني نصراً عريضاً على غريمه برشلونة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الاحد على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل هدفي المباراة فينيسيوس جونيور وماريانو دياز في الدقائق 71 و92. أول تهديد في المباراة، جاء من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في الدقيقة 6، حيث وصلت له الكرة في منطقة الجزاء وسدد بقوة أعلى مرمى تير شتيجن. وجاء أول رد من برشلونة في الدقيقة 21، حيث تلقى أنطوان جريزمان كرة عرضية أرضية من زميله جوردي ألبا في منطقة جزاء الريال، لكنه سددها بقوة زائدة لتعلو مرمى تيبو كورتوا. وصعد الريال بالنتيجة إلى 56 نقطة في صدارة الليغا بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 55 نقطة.