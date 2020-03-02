(الطاقة) تدشن صرف الوقود بنظام “الكروت”

الخليج 365 :

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين “الأحد” تدشين العمل بنظام صرف الوقود بالكروت الورقية تمهيداً لتفعيل نظام الكرت الذكي مطلع أبريل، وقالت إن خطوة “الكرت الذكي” سيسبقها نظام التسجيل الذي يبدأ في 15 مارس الحالي حسب رقم اللوحة بحيث تكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس مخصصة لأرقام اللوحات الفردية، بينما تخصص أيام السبت والاثنين والأربعاء لأرقام اللوحات الزوجية، فيما سيكون يوم الجمعة لجميع المركبات.

وأكد رئيس لجنة مراقبة وتوزيع الوقود أيمن أبو الجوخ إن الكرت الذكي سيبدأ بالمواصلات العامة بولاية الخرطوم باستهداف توزيع (40) ألف كرت للمواصلات يرتبط بتصديق خطوط المواصلات، مشيرا إلى تخصيص عدد من محطات شركات التوزيع التي تم تركيب قارئ الكرت الذكي فيها وهي شركة النيل، شركة بشاير، شركة النحلة، شركة قادرة، شركة ماثيو.