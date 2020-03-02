قفزة هائلة في أسعار الدولار وإجراء جديد للبنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قفزت أسعار الدولار والعملات الاجنبية قفزة هائلة في السوق الموازي وسط الخرطوم وذلك خلال افتتاح التعاملات يوم الاحد وصباح الاثنين. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن هناك إقبال كبير على شراء العملات مع شح المعروض مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار. وقام بنك السودان المركزي برفع سعر الدولار وبقية أمام الجنيه السوداني إلى (55) جنيهاً. وبلغ سعر الدولار السوق السوداء (108) جنيهات والريال السعودي (29) جنيهاً والدرهم الإماراتي (30) جنيهاً واليورو (116) جنيهاً والجنيه الإسترليني (138) جنيهاً والدينار الكويتي (244) جنيه والجنيه المصري (6.90) جنيه والريال العماني (203) جنيه و الدينار البحريني (194) جنيه والدينار الليبي (44) جنيه والريال القطري (29.40) جنيه.

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