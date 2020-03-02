فلاديمير بوتين: روسيا لا تخطط للدخول في حرب مع أحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ذكرت وكالة تاس للأنباء الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا لا تخطط للدخول في حرب مع أحد لكنها ترغب في إثناء دول أخرى عن الدخول في صراع مع موسكو.
أدلى بوتين بتلك التصريحات في مقابلة مع الوكالة الروسية التي بدأت نشر مقتطفات منها على أجزاء في 20 فبراير شباط. والتصريحات التي نشرتها تاس اليوم الاثنين جاءت ضمن الجزء السادس من المقابلة.
وتزامن نشر التصريحات مع تزايد التوتر في منطقة إدلب بسوريا حيث تدعم روسيا قوات النظام السوري في مواجهة تركيا.
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