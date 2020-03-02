البدوي : من الصعب استمرار الدعم السلعي الحالي

الخليج 365 :

قال إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إن الدعم السلعي الحالي يفتقر إلى العدالة والفاعلية، ويصعب استدامته، موضحا أنه يشكل نسبة كبيرة من الموزانة، ويتسبب في مشكلات مثل تسرب السلع والتهريب والندرة، وله تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي.

وأضاف البدوي، في كلمته أمام الورشة التي انعقدت الأحد حول النظام الرقمي لبرنامج الدخل الأساسي شبه الشامل والشمول المالي بحضور اداما كوالالي ممثل البنك الدولي بالسودان، أن الدعم السلعي يؤثر على المشروعات الخاصة بتثبيت أسعار الصرف، وعلى مشاريع الدعم الاجتماعية، كما يمثل إعاقة كبيرة في توفر النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن وزارة المالية شرعت في مناقشة آليات تطبيق برنامج الدخل الأساسي شبه الشامل والشمول المالي، الذي يهدف إلى دعم الإصلاح الاقتصادي والانتقال إلى الدعم المباشر.

ونوه بأن البرنامج يتميز بالشفافية والوضوح ويحقق العدالة الاجتماعية ويتيح للمواطن الحصول على الدعم، لافتا إلى أن هناك علاقة مباشرة بين البرنامج ودعم عملية السلام، لأن بناء السلام مرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار الاقتصادي، مما يعيد تشكيل العلاقة بين الحكومة والمواطن، ويعيد العقد الاجتماعي إلى السودان.

وشدد على ضرورة حدوث توسع في دعم التأمين الصحي والوجبة المدرسية وغيرها من أشكال الدعم الاجتماعي المباشر.