خبير إقتصادي يتوقع رفع الحظر عن التحويلات المصرفية قريباً

الخليج 365 :

توقع الخبير الاقتصادي د.محمد الناير رفع الحظر عن التحويلات المصرفية والمالية المفروض من الجانب الامريكي على البنوك والمصارف السودانية مع نظيراتها على المستوى الاقليمي والعالمي وذلك خلال زيارة البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني المرتقبة الى واشنطن خلال المرحلة القادمة.

وأضاف د.الناير فى تصريح لوكالة الانباء “سونا”، أن فك الحظر عن هذه التحويلات يساهم فى حلحلة العديد من المشاكل والتعقيدات التي تواجه الجهاز المصرفي السوداني كما تعمل على انفتاح الاقتصاد السوداني وأدماجه فى الاقتصاد العالمي مما يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للسودان من التجارة الخارجية.

مشيراً الى مساهمة الخطوة فى فتح الباب واسعاً امام جذب الاستثمارات الخارجية وتحويلات ومدخرات المغتربين من خلال القنوات الرسمية الى جانب انها تعمل على تعدد المراسلين بدلا من الدائرة الضيقة من المراسلين التي يتعامل معها السودان الآن مما يعجل بتعافي الاقتصاد القومي للبلاد كما تمكن الخطوة السودان من الاستفادة من أتفاقية الهيبك لأعفاء ديونه الخارجية معتبراً التحويلات المصرفية بمثابة الاداء التي تمكن السودان من تحسين مؤشرات ومتغيرات الاقتصاد الكلي مما يساهم فى أحتواء المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني الآن