تدشين سلة غذائية لاسر عائدة من تشاد

دشن والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي امس السلة الغذائية للأسر العائدة لمحلية الطينة من دولة تشاد، التي نفذتها امانة ديوان الزكاة بالولاية لعدد (1000) أسرة بتكلفة كلية بلغت “2” مليون جنيه. وتأتي السلة في اطار تدخل الزكاة في معاش الناس وخاصة الفقراء. وأكد والي شمال دارفور بحسب صحيفة آخر لحظة، اكد استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية للأسر العائدة من دولة تشاد الي محلية الطينة ، كاشفاً عن وجود تزايد في أعداد الأسر العائدة والتي قال انها قد بلغت حتى الآن “7” آلاف أسرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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